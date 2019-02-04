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Galatasaray'a 5 milyon Euroluk piyango!

Galatasaray'da 15. yabancı haline gelen ve sözleşmesi askıya alınan Maicon için 5 milyon Euro teklifle Araplar geliyor.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'a 5 milyon Euroluk piyango!
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04 Şubat 2019 09:54
Galatasaray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu öğrenildi.

Giuliano'nun da formasını giydiği Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın çok istediği Maicon'un 10 gün içinde Suudi Arabistan ekibine transfer olması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transferde yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli alacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.

GALATASARAY'IN YABANCILARI

-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama




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