Galatasaray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu öğrenildi.Giuliano'nun da formasını giydiği Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın çok istediği Maicon'un 10 gün içinde Suudi Arabistan ekibine transfer olması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transferde yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli alacağı öğrenildi.Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.