Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Türkiye Süper Lig şampiyonu olan bu kupadaki tek temsilcimiz Galatasaray, geride bıraktığı üç eleme turunun ardından katıldığı organizasyonda A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.
Kura töreni Kırım'da doğmuş saksafoncu Asya Fatayeva ve Paris doğumlu piyanist Bruce Liu'nun, ünlü Şampiyonlar Ligi marşını kendi yorumlarıyla seslendirmesiyle başladı. 32 takımın 4'erli 8 gruba dağıtıldığı çekilişin ardından, farklı kategorilerde yılın en iyilerine ödülleri takdim edildi.
Bu turnuvanın en gedikli ekiplerinden olan Galatasaray dört yıl aradan sonra tekrar boy göstereceği Devler Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Cim Bom bugüne kadar Avrupa'nın bir numaralı kupasında 183 maç yaparken bu alanda tüm Avrupa kulüpleri arasında 19. sırada yer alıyor.
Unutulmaz Parken
Temsilcimizin Kopenhag deplasmanının, UEFA Kupası'nı havaya kaldırdığı Parken Stadı olması; Manchester United ise olaylı bir eşleşme sonunda kupa dışında bıraktığı bir efsane ekip olmasıyla öne çıkıyor. Grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayacak ve 12-13 Aralık'ta sona erecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son 16'ya tekabül eden ikinci tur maçları 18 Aralık'ta başlayacak. Bu sezonki final karşılaşması 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
'Hayal ettiğim gruplardan'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kurayı şu sözlerle yorumladı: "Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul'a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak." Öte yandan organizasyonu yerinde takip eden Özbek'in kura sonrası ağzını kapatarak verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ise kurayı "Galatasaray herkese rakip olur" şeklinde yorumladı.
RAKİPLERİ TANIYALIM
Panzer şarj oluyor
Almanya denince akla gelen ilk takım olan Bayern Münih, önemli bir kabuk değişimi içerisinde. Teknik direktör Nagelsmann'ın işine sürpriz bir şekilde son verildikten sonra göreve gelen Tuchel, oyun felsefesini tam olarak oturtabilmiş değil. Bundesliga'da geçen sezon Dortmund'un son anda hediye ettiği şampiyonlukla ligi birinci bitirebildiler.
Kadrosunda De Ligt, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Gnabry gibi yıldızları barındıran Bavyera ekibi, Harry Kane ve Kim Min Jae transferleriyle daha da güçlendi. Werder Bremen ve Augsburg karşısında yedi gol atıp bir gol yediği iki maçla sezonu açan Bayern, geçen sezona göre daha iyi olacağının işaretlerini verdiği görüntüsüyle grubun favorisi.
ManU çok korkutmuyor
Şampiyonlar Ligi'ne 25 kez katılan Manchester United, bu turnuvaya tarihte en çok katılan üçüncü takım. Son yıllarda eski güçlü görüntüsünden uzakta olan Kırmızı Şeytanlar, geçen sezon ligi üçüncü, bir önceki sezon altıncı bitirdi. Teknik direktörlüğünü Hollandalı Erik Ten Hag'ın yaptığı ekibin kalesini Kamerun Milli Takımı'nın file bekçisi Onana koruyor.
Antony, Shaw, Varane, Martinez, Rashford, Fernandes kadrodaki diğer göze çarpan isimler. Hojlund, Mount, Evans gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılar sezona Wolves galibiyetiyle başladı. Tottenham'a yenildikten sonra N.Forest karşısında kazandı.
Gençler birliği!
Danimarka ekibi Kopenhag, geçen sezon Trabzonspor'u eleyerek girdiği Devler Ligi grubunu M.City, Dortmund, Sevilla'nın ardında üç beraberlikle sonuncu bitirdi. Galatasaray gibi bu sezon üç eleme turu geçti, Breidablik, Sparta Prag ve Rakow'u geride bıraktı. Kadrosunda Trabzonspor ve Alanyaspor'dan tanıdığımız Cornelius ve Babacar gibi iki santrforu da barındıran ekip genç ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Gençlere şans veren 35 yaşındaki genç teknik adam Neestrup'un ekibinde 20 yaşındaki sağ bek Jelert de performansıyla dikkat çekiyor.
Kura töreni Kırım'da doğmuş saksafoncu Asya Fatayeva ve Paris doğumlu piyanist Bruce Liu'nun, ünlü Şampiyonlar Ligi marşını kendi yorumlarıyla seslendirmesiyle başladı. 32 takımın 4'erli 8 gruba dağıtıldığı çekilişin ardından, farklı kategorilerde yılın en iyilerine ödülleri takdim edildi.
Bu turnuvanın en gedikli ekiplerinden olan Galatasaray dört yıl aradan sonra tekrar boy göstereceği Devler Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Cim Bom bugüne kadar Avrupa'nın bir numaralı kupasında 183 maç yaparken bu alanda tüm Avrupa kulüpleri arasında 19. sırada yer alıyor.
Unutulmaz Parken
Temsilcimizin Kopenhag deplasmanının, UEFA Kupası'nı havaya kaldırdığı Parken Stadı olması; Manchester United ise olaylı bir eşleşme sonunda kupa dışında bıraktığı bir efsane ekip olmasıyla öne çıkıyor. Grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayacak ve 12-13 Aralık'ta sona erecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son 16'ya tekabül eden ikinci tur maçları 18 Aralık'ta başlayacak. Bu sezonki final karşılaşması 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
'Hayal ettiğim gruplardan'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kurayı şu sözlerle yorumladı: "Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul'a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak." Öte yandan organizasyonu yerinde takip eden Özbek'in kura sonrası ağzını kapatarak verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ise kurayı "Galatasaray herkese rakip olur" şeklinde yorumladı.
RAKİPLERİ TANIYALIM
Panzer şarj oluyor
Almanya denince akla gelen ilk takım olan Bayern Münih, önemli bir kabuk değişimi içerisinde. Teknik direktör Nagelsmann'ın işine sürpriz bir şekilde son verildikten sonra göreve gelen Tuchel, oyun felsefesini tam olarak oturtabilmiş değil. Bundesliga'da geçen sezon Dortmund'un son anda hediye ettiği şampiyonlukla ligi birinci bitirebildiler.
Kadrosunda De Ligt, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Gnabry gibi yıldızları barındıran Bavyera ekibi, Harry Kane ve Kim Min Jae transferleriyle daha da güçlendi. Werder Bremen ve Augsburg karşısında yedi gol atıp bir gol yediği iki maçla sezonu açan Bayern, geçen sezona göre daha iyi olacağının işaretlerini verdiği görüntüsüyle grubun favorisi.
ManU çok korkutmuyor
Şampiyonlar Ligi'ne 25 kez katılan Manchester United, bu turnuvaya tarihte en çok katılan üçüncü takım. Son yıllarda eski güçlü görüntüsünden uzakta olan Kırmızı Şeytanlar, geçen sezon ligi üçüncü, bir önceki sezon altıncı bitirdi. Teknik direktörlüğünü Hollandalı Erik Ten Hag'ın yaptığı ekibin kalesini Kamerun Milli Takımı'nın file bekçisi Onana koruyor.
Antony, Shaw, Varane, Martinez, Rashford, Fernandes kadrodaki diğer göze çarpan isimler. Hojlund, Mount, Evans gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılar sezona Wolves galibiyetiyle başladı. Tottenham'a yenildikten sonra N.Forest karşısında kazandı.
Gençler birliği!
Danimarka ekibi Kopenhag, geçen sezon Trabzonspor'u eleyerek girdiği Devler Ligi grubunu M.City, Dortmund, Sevilla'nın ardında üç beraberlikle sonuncu bitirdi. Galatasaray gibi bu sezon üç eleme turu geçti, Breidablik, Sparta Prag ve Rakow'u geride bıraktı. Kadrosunda Trabzonspor ve Alanyaspor'dan tanıdığımız Cornelius ve Babacar gibi iki santrforu da barındıran ekip genç ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Gençlere şans veren 35 yaşındaki genç teknik adam Neestrup'un ekibinde 20 yaşındaki sağ bek Jelert de performansıyla dikkat çekiyor.