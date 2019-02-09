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Galatasaray, zorlu viraja giriyor! 11 gün, 4 maç...

Süper Lig'de pazar akşamı Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, 11 günde birbirinden zorlu 4 kritik sınav verecek.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, zorlu viraja giriyor! 11 gün, 4 maç...
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09 Şubat 2019 10:40
Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılılar 11 günde birbirinden kritik 4 maça çıkacak.

Süper Lig'de pazar akşamı Trabzon'u konuk edecek Cimbom kazanmaya mecbur. Aksi sonuçta Başakşehir de kazanırsa liderle puan farkı en az 10'a çıkacak.

Ardından 14 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'yı ağırlayacak olan Aslan, 17 Şubat'ta ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sonra 21'inde Benfica ile rövanş var.

Dört maçın skorları ligde ve Avrupa'da rotayı çizecek.

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