Galatasaray zorlu maça hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile 20 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Neftçi karşısında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.



Diğer futbolcular ise çeşitli pas antrenmanları sonrası ana bölümde çift kale maç yaptı.



İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.



Galatasaray son çalışmasını yarın akşam yapacak ve kampa girecek.



