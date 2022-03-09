Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.



Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.



Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.



Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.



Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.



Tek eksik Arda Turan



Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.



Ligde işler yolunda gitmiyor



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor.



Ligde geride kalan 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik alabilen sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, 29. haftaya 35 puanla 12. sırada girecek.



2022 yılında yaptığı 9 lig maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 5 mücadeleden de puan çıkaramadı.



Zorlu fikstüre giriyor



Galatasaray, Barcelona maçıyla başlayan 1 aylık süreçte zorlu bir fikstürden geçecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ve 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise arka arkaya Beşiktaş, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.



Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu



Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.



Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.



Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.



Barcelona, La Liga'da ise 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



Torrent ve Pena eski takımına karşı



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.



İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.



Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten ocak ayının sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.



Teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev yaptı.



Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona forması giymişti.





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