Galatasaray zirvenin tek sahibi

22 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'in ilk 8 haftasında istatistikleri alt üst etti. Maç başı 3 gol atan Aslan; şans yaratma, ceza sahasında topla buluşma, gol beklentisi ve bitiricilikle farkını ortaya koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray zirvenin tek sahibi
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11 Ekim 2024 11:36
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftada topladığı 22 puanla milli araya liderlik koltuğunda girdi.

Rakamlar, Aslan'ın performansının sırrının hücumda yattığını ortaya koydu. Maç başına 3 gol atan Galatasaray, hücum istatistiklerinde ligdeki rakiplerini geride bırakmasını bildi.

LİDERLİK TESADÜF DEĞİL!

Okan Buruk ve öğrencileri, maç başı rakip ceza sahasında topla buluşma (31,2) gol beklentisi (16), penaltısız gol beklentisi (14,5), yaratılan net şans (49) ve maç başı isabetli şut (6,8) gibi istatistiklerde zirveyi kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, bitiricilik yüzdesinde (%17,6) Süper Lig'in en iyisi oldu. Böylece 8 maçın 7'sini kazanan ve 22 puan toplayan Galatasaray'ın neden zirvede olduğu kanıtlanmış oldu. 

 
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