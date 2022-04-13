Galatasaray zararını UEFA gelirleriyle azalttı

Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray, kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu.
Takvim'de yer alan habere göre mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü.
Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.
Takvim'de yer alan habere göre mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü.
Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.