Galatasaray zararını UEFA gelirleriyle azalttı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselip Barcelona'ya elenen Galatasaray, dönem zararını UEFA'dan elde ettiği gelirle azalttı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray zararını UEFA gelirleriyle azalttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 08:50
Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray, kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu.

Takvim'de yer alan habere göre mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü.

Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.