Galatasaray zararını UEFA gelirleriyle azalttı

Bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray, kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu.



Takvim'de yer alan habere göre mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü.



Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.





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