Galatasaray, Zaniolo'nun lisansını çıkardı!

Galatasaray, Roma'dan önceki akşam İstanbul'a getirdiği Nicolo Zaniolo ile resmi sözleşme imzaladı. İtalyan futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Zaniolo'nun lisansını çıkardı!
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08 Şubat 2023 21:16
Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de flaş bir hamleye imza attı ve Roma'dan genç yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

LİSANSI ÇIKARILDI!

Galatasaray, önceki akşam İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İtalyan on numara ile 4 buçuk yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar oyuncunun lisansını çıkarttı. 

4 aylık periyotta 1.5 milyon euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon euro verilecek. Roma ile 15 milyon euro üzerinde bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.

Oyuncunun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunacak. Sarı kırmızılılar, transferi Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkileyen depremden dolayı henüz açıklamadı.

BONSERVİS ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK

Bu bonservise hem oyuncu hem de kulüp performansına göre 5-7 milyon euro arasında bonuslar eklenecek. Roma'ya uzun vadeli 3-4 yıllık bir ödeme planı hazırlayan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı oyuncu satışına güveniyor.

Victor Nelsson'un 20 milyon euro üzerinde bir rakama satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sacha Boey de sezon sonunda Avrupa yolcusu. Torreira için İtalyan kulüpleri masada. Kerem'i devler takibe devam ediyor. Oyuncu satışları ile Zaniolo'nun finansmanı sağlanacak.


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