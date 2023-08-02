Haber Tarihi: 02 Ağustos 2023 21:14 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 21:14

Galatasaray Zalgiris Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın izle Smartspor

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Galatasaray Zalgiris Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın izle Smartspor
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Galatasaray Zalgiris maçı Smartspor şifresiz yayın linkiUEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray ile Zalgiris Vilnius Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Smart Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

GALATASARAY ZALGIRIS MAÇI CANLI, TIKLA






Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Midtsjö, Olivieira, Zaniolo, Mertens, Bakambu.



Zalgiris
Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopescu, Buff, Kendysh, Gorobsoc, Golubickas, Fofana, Oyewusi.

Bakambu ilk maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray 304. kez Avrupa sahnesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 304. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 403 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

"Devler Ligi" elemelerinde 28. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Elemelerde son 6 maçını kazanamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve Smartspor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.

Galatasaray'a galibiyet getiriyor

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

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Eksikler

Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.

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