Galatasaray-Zalgiris maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

Haber; AA
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Galatasaray-Zalgiris maçının hakemi belli oldu!
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24 Temmuz 2023 15:37
Galatasaray-Zalgiris rövanş maçında Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

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