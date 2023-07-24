Galatasaray-Zalgiris maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray-Zalgiris rövanş maçında Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.