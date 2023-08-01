Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris'i Rams Park Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray'da mücadelenin bilet fiyatları belli oldu.
9 kategoride fiyatlar 500 TL ile 4 bin TL arasında değişirken, daha ayrıcalıklı olan en üst 4 kategoride ise Classic 7 bin TL, Lux 7 bin 500 TL, Delux 8 bin TL, Premium bölüm ise 9 bin TL'den satılıyor.
Litvanya ekibi ile deplasmanda oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
9 kategoride fiyatlar 500 TL ile 4 bin TL arasında değişirken, daha ayrıcalıklı olan en üst 4 kategoride ise Classic 7 bin TL, Lux 7 bin 500 TL, Delux 8 bin TL, Premium bölüm ise 9 bin TL'den satılıyor.
Litvanya ekibi ile deplasmanda oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.