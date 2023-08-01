Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris ile uzatma dakikalarında gelen gol sonucunda 2-2 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar, sahasında oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi merak ediliyor. Kadrodaki durumu merak edilen isimlerin başında ise yeni transferlerden Cedric Bakambu yer alıyor.
İLK MAÇTA KADRODA YOKTU
Galatasaray'da Cedric Bakambu, Litvanya deplasmanındaki mücadelede henüz transferinin yeni gerçekleşmiş olması nedeniyle kadroya girememişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 eşitlik ile sona eren mücadele sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
İkinci maç öncesi forma bekleyen Cedric Bakambu'nun maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyu gerçekleşecek antrenmanlarda ekstra çalışmalar yapacağı öğrenilmişti. İlk maçta Barış Alper Yılmaz'ın santrfor bölgesindeki etkisiz performansı sonrası sonrası Demokratik Kongolu oyuncunun ilk 11 için hazırlanması bekleniyordu.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray'ın Zalgiris ile çarşamba günü oynayacağı eleme maçında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de UEFA listesine bildirilen yeni transferlerden Cedric Bakambu.
Özellikle taraftara açık yapılan son antrenmanda çok iyi bir görüntü ortaya koyan tecrübeli santrforun, Barış'ın yerine ileri uçta görev alacağı öğrenildi. Okan hocanın, maç saatine kadar kadroya başka müdahalelerde de bulunacağı belirtiliyor.
İLK MAÇTA KADRODA YOKTU
Galatasaray'da Cedric Bakambu, Litvanya deplasmanındaki mücadelede henüz transferinin yeni gerçekleşmiş olması nedeniyle kadroya girememişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 eşitlik ile sona eren mücadele sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
İkinci maç öncesi forma bekleyen Cedric Bakambu'nun maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyu gerçekleşecek antrenmanlarda ekstra çalışmalar yapacağı öğrenilmişti. İlk maçta Barış Alper Yılmaz'ın santrfor bölgesindeki etkisiz performansı sonrası sonrası Demokratik Kongolu oyuncunun ilk 11 için hazırlanması bekleniyordu.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Galatasaray'ın Zalgiris ile çarşamba günü oynayacağı eleme maçında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de UEFA listesine bildirilen yeni transferlerden Cedric Bakambu.
Özellikle taraftara açık yapılan son antrenmanda çok iyi bir görüntü ortaya koyan tecrübeli santrforun, Barış'ın yerine ileri uçta görev alacağı öğrenildi. Okan hocanın, maç saatine kadar kadroya başka müdahalelerde de bulunacağı belirtiliyor.