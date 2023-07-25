Galatasaray - Zalgiris maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım hakkı kazanan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile eşleşmişti. İşte Galatasaray - Zalgiris maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri... Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan Sarı kırmızılılar, deplasmanda Litvanya temsilci Zagris ile karşı karşıya gelecek.Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.Galatasaray'ın sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem ve Barış Alper on biriyle çıkması bekleniyor.Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper YılmazKarşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.Öte yandan Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamladı.Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 401 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 448 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi elemelerinde 26 kez mücadele etti.Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 61 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.