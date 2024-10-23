Galatasaray, Yunus için TFF'ye gidiyor!

Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün idareciler, son süreçte kendilerini rahatsız eden olayların yanı sıra Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevkini de masaya yatıracak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Yunus için TFF'ye gidiyor!
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23 Ekim 2024 11:25
UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek olan Galatasaray dün akşam olağan haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı esnasında TFF Hukuk Müşavirliği, sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün'ü 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk ederken Galatasaraylı idareciler bu sevki de masaya yatırdı.

Yunus Akgün'ün Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı paylaşımda kullanılan tezahürattan doğan sevkin skandal olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Galatasaraylı futbolculara verilen sosyal medya paylaşımlarını da inceledi.

Son dönemde TFF'ye yönelik bazı rahatsızlıkları bulunan Galatasaray yönetimi, Riva'ya gitme kararı aldı.

YUNUS SEVKİ ŞİKAYET EDİLECEK

TFF Yönetim Kurulu'nu ilerleyen günlerde ziyaret edecek olan Galatasaray heyeti son süreçte sarı-kırmızılı kulübe haksızlık yapıldığı düşünülen olayları görüşecek.

Galatasaray ayrıca Yunus Akgün'ün söz konusu paylaşımından doğan sevke dair de bir şikayette bulunacak.

"SİPARİŞ USULÜ SEVK"

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu muhasip üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da salı akşam saatlerinde bir açıklama yaparak söz konusu sevkin 'sipariş' usulü olduğunu dile getirmiş ve bu hatadan dönülmesi gerektiğini ifade etmişti. 

 

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