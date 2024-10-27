Galatasaray, Yukatel Merkezefendi'yi devirmeyi başardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, evinde Yukatel Merkezefendi'yi 84-78 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Yukatel Merkezefendi'yi devirmeyi başardı
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27 Ekim 2024 22:38
Son güncelleme 27 Ekim 2024 23:08
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 84-78 yendi.
 Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Galatasaray: Livingston 2, Palmer 19, Buğrahan Tuncer 23, Blumbergs 3, Delgado 17, Cummings 13, Izundu 5, Sadık Emir Kabaca 2, Yaman Alişan

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Ayberk Olmaz 12, McLemore 12, Cook 9, Bleijenbergh, Lomazs 22, Shittu 2, Berke Aygündüz 6, Arca Tüloğlu

1. Periyot: 19-18

Devre: 35-38

3. Periyot: 55-63

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