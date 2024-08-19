Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı
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19 Ağustos 2024 00:36
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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