Galatasaray yönetiminin yoğun mesaisi

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yönetim iç transferde zam görüşmelerine hazırlanırken ayrıca Kulüpler Birliği toplantısında da yoğun çaba harcayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetiminin yoğun mesaisi
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10 Nisan 2023 14:35
BAY haftasında Süper Lig liderliğini sürdüren Galatasaray'da yönetim kanadının başını kaşıyacak vakti yok.

Kulübün ekonomik projelerini hayata geçirmeye çalışan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, sezon başından beri en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile demeç savaşında…

Hakem hataları nedeniyle MHK'ya yüklenen Cimbom'un mücadele cephesi, Icardi'nin sosyal medya paylaşımı nedeniyle PFDK'lık olmasıyla genişledi.

ZAM GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Kulüpler Birliği Vakfı'nın çarşamba günü TFF yöneticileri ile yapacağı zirvede bu konuyu gündeme getirecek sarı-kırmızılı yönetim, kontratlarını daha önce yenileyen Kerem, Yunus, Boey ve Nelsson ile de zam görüşmelerine başlamayı planlıyor.

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