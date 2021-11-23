Galatasaray yönetiminin ortak görüşü: "2. Johnson vakası"

Derbinin ardından Galatasaray yönetimi, saat 04.00'e kadar Nef Stadyumu'nda olağanüstü toplantı yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetiminin ortak görüşü: '2. Johnson vakası'
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23 Kasım 2021 10:49
Gakatasaray yönetimi derbinin ardından olağanüstü olarak statta toplandı.

Sabaha karşı 04.00'e kadar süren toplantıda hem durum değerlendirmesi yapıldı hem gelecek planları konuşuldu.

"İKİNCİ JOHNSON VAKASI"

Yöneticiler, yenilgiyi "2. Johnson vakasını yaşadık" diye değerlendirdi. 2000 yılında tek kale oynanan ancak Johnson'un şans golüyle kaybedilen derbiye atıf yapıldı.

Sarı-kırmızılı idareciler, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını savunurken futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini, takımın geliştikçe daha iyi oynayacağına inandıklarını dile getirdi.

 


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