  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!
  •  
    Fenerbahçe için sürpriz Shinji Kagawa gelişmesi
  •  
    Maicon'un transferinde ilginç bir BONUS detayı
  •  
    F.Bahçe'de Comolli'ye TRANSFER için bir isyan
  •  
    "Terim'in 'Beğenirim...' dediği Fernandes bitti"

Galatasaray yönetiminin keyfi yerine geldi

Galatasaray yönetimi, transferin son günlerinde yapılan transferlerin ardından taraftarlardan aldığı güzel geri dönüş nedeniyle stresli günleri atlattı

Kaynak: Haberturk
Galatasaray yönetiminin keyfi yerine geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2019 13:16
Galatasaray yönetimi, transferin son günlerinde yapılan transferlerin ardından taraftarlardan aldığı güzel geri dönüş nedeniyle stresli günleri atlattı

Uzun süren girişimlerin ardından Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadroya katarak transfer döneminde üzerlerinde oluşan baskıyı kıran başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, keyfi yerine geldi.

Transfer döneminde stresten hastaneye gidip kendisine serum bağlatan başkan Cengiz'in sadece forvet değil, yapılan tüm takviyelerin ardından yüzü gülmeye başladı.

Alanya deplasmanında ve sosyal medyada taraftarların kendisine yönelik olan güzel sözleri karşısında adeta mest olan başkan Cengiz'in, 1 hafta sonra gerçekleşecek divan kurulu toplantısına da eleştirileri bastırmış şekilde çıkıp güçlü bir konuşma yapacağı ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için