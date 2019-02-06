Galatasaray yönetiminin keyfi yerine geldi

Galatasaray yönetimi, transferin son günlerinde yapılan transferlerin ardından taraftarlardan aldığı güzel geri dönüş nedeniyle stresli günleri atlattıUzun süren girişimlerin ardından Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'yu kadroya katarak transfer döneminde üzerlerinde oluşan baskıyı kıran başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, keyfi yerine geldi.Transfer döneminde stresten hastaneye gidip kendisine serum bağlatan başkan Cengiz'in sadece forvet değil, yapılan tüm takviyelerin ardından yüzü gülmeye başladı.Alanya deplasmanında ve sosyal medyada taraftarların kendisine yönelik olan güzel sözleri karşısında adeta mest olan başkan Cengiz'in, 1 hafta sonra gerçekleşecek divan kurulu toplantısına da eleştirileri bastırmış şekilde çıkıp güçlü bir konuşma yapacağı ifade edildi.