Galatasaray yönetiminin kararı: ocak ayında transfer!

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetiminin kararı: ocak ayında transfer!
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25 Eylül 2021 11:27
Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın ocak ayında yönetimin Fatih Terim'e transferle destek vereceğini söyledi.

İşte Tüzemen'in satırları:

"Fatih Terim'in kadro istikrarını koruma düşüncesini çok doğru buluyorum.

Yeni kurulan bir kadroda oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı kazanması gerekir. Sık değişen kadro ritim ve uyum sorunu yaratıyor. G.Saray'ın doğru oyun modeli ve doğru kadrosu Lazio'yu yenen kadrodur.

Ocak ayında yönetimin destek yapacağını duydum.

Eğer bu takım Lazio maçında 118 km koşuyorsa demek ki fizik gücü ve koşu kalitesinde bir sorun yok. Her oyuncu, Berkan gibi 12 km'nin üzerinde koşamaz. Terim'in 10 km'yi sınır koyması bir hedeftir.

Altında kalanlar kadroda da olmayabilir. Ama bazen çok koşmayan oyuncu aklı ve tecrübesiyle eksiğini kapatabilir." 


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