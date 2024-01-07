Galatasaray yönetiminden transferde gizlilik kararı!

Ara transfer döneminde bazı bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray'da yönetimin bütün çalışmalarını çok gizli yürüteceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin bu kararı almasında ise yaz döneminde yaşananların etkisi oldu.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Fred ve Szymanski gibi isimlerle yaz döneminde ilgilenen ama limit sorunu nedeniyle sürecin uzamasından dolayı transferde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da Fenerbahçe ile anlaşmasından dolayı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.
Yaşanan sorunlardan ders çıkaran Galatasaray'ın bu kez kendi ilgilendikleri isimlerin başka kulüplerin de gündeme gelmemesi adına isimler ve kulüplerle yapılacak temasların mümkün olduğunca gizli tutulması kararı aldı. Böylece hem futbolcuların maliyetlerinin düşürüleceği hem de diğer kulüplerin devreye girmesinin engelleneceği belirtildi.
Angelinho'dan istediği katkıyı alamayan Galatasaray'ın ara transferde önceliği sol beke vereceği öğrenildi. Orta saha için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların yaşanabilecek ayrılıklara göre yeni pozisyonlara transferin gündeme geleceği bildirildi.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Fred ve Szymanski gibi isimlerle yaz döneminde ilgilenen ama limit sorunu nedeniyle sürecin uzamasından dolayı transferde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da Fenerbahçe ile anlaşmasından dolayı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.
Yaşanan sorunlardan ders çıkaran Galatasaray'ın bu kez kendi ilgilendikleri isimlerin başka kulüplerin de gündeme gelmemesi adına isimler ve kulüplerle yapılacak temasların mümkün olduğunca gizli tutulması kararı aldı. Böylece hem futbolcuların maliyetlerinin düşürüleceği hem de diğer kulüplerin devreye girmesinin engelleneceği belirtildi.
Angelinho'dan istediği katkıyı alamayan Galatasaray'ın ara transferde önceliği sol beke vereceği öğrenildi. Orta saha için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların yaşanabilecek ayrılıklara göre yeni pozisyonlara transferin gündeme geleceği bildirildi.