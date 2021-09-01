Galatasaray yönetiminden Mustafa Cengiz kararı

Galatasaray'da, eski başkan Mustafa Cengiz'in ihracı gündeme gelmişti. Bazı kulüp üyelerinin istediği bu istek sonrası gözler Burak Elmas yönetimine çevrilmişti.



Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." dedi.



Remzi Sanver, "Galatasaray camiasının bildiği ve benim de daha önce arz etmiş olduğum üzere bundan bir süre evvel bazı üyelerimiz, geçtiğimiz dönem başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ve bazı Yönetim Kurulu Üyelerini 22-29 Mayıs 2021 tarihinde yapılması gereken seçimli olağan genel kurulun iptal kararının alınmış olunmasından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etmişlerdi. Disiplin Kurulumuzun aldığı tavsiye kararı Yönetim Kurulumuza geldi. Buna göre Disiplin Kurulumuz oy birliği ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 109/1 ve 109/2 maddesi ihlalin unsurları oluşmadığından ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Öneri niteliğindeki bu karar, gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna sevk edildi. Yönetim Kurulumuzda görüşüldü. Yönetim Kurulumuz oy çokluğu ile Disiplin Kurulunun yararına uymaya, yani ceza tayinine mahal olmadığına karar verildi. Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olan ikinci bir dosya, yine bazı üyelerimizin geçmiş dönem Divan Kurulu Başkanımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve Divan yönetimi hakkında, sanal ortamda yapılan Divan toplantılarının KVKK'ya uygun yapılmamasından dolayı Disiplin Kuruluna yaptıkları başvuruydu. Disiplin Kurulumuz konuyu görüştü ve yine oy birliği ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 108/1 Maddesi'ndeki eylem oluşmadığı için Tüzüğün 112. Maddesine göre savunma alınmasına gerek olmadığına ve ihlalin unsurları oluşmadığından ceza verilmesine yer olmadığına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verdi. Yönetim Kurulumuz da oy birliği ile alınmış bu kararın oy birliği ile uygulanmasına karar verdi." sözlerini kullandı



