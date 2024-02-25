Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Morova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gözlerinden ve ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak Galatasaray'ın şanlı tarihine laf sokmaya çalışanlar;
bilin ki başarımızın temeli yüz yıllara dayanan bir kültüre, vizyona, hoşgörüye, saygıya, nezakete sahip olmak, çok çalışmak, hatalardan ders almak, değerleri korumak, rakipleri küçümsememek ve birlikte tatlı ve seviyeli rekabeti sürdürmeye çalışmaktır.
Elbette ki yürünen yolda eksikler ve hatalar olabilir, ama erdem bunları fark edip düzeltmeye çalışarak arkamızdan gelenlere temiz ve şanlı bir miras bırakmaktır.
Kendi başarısızlığı, çaresizliği ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybeden kişiler belki normale döner diye önerelim:
NEZAKET, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir lisandır."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından, "Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesi ve sevk edilme şekli. Yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK'ye sevk edilir ve genelde tedbirli sevke edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Bu seferde tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma durumu var nasıl olsa PFDK'ye verdik en alttan bir ceza verelim, onu da 1 maça indirelim, durumu kurtaralımı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu da TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Daha önce ciddi cezalar olmuştur. Söz konusu ezeli rakibimiz olunca Büyükekşi federasyonun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar. Takımı tebrik ediyorum. çok ciddi bir psikolojik viraj dönüldü." ifadelerini kullanmıştı.
Baki, bir gazetecinin Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını hatırlatması üzerine ise, "Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik." yorumunda bulunmuştu.
Morova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gözlerinden ve ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak Galatasaray'ın şanlı tarihine laf sokmaya çalışanlar;
bilin ki başarımızın temeli yüz yıllara dayanan bir kültüre, vizyona, hoşgörüye, saygıya, nezakete sahip olmak, çok çalışmak, hatalardan ders almak, değerleri korumak, rakipleri küçümsememek ve birlikte tatlı ve seviyeli rekabeti sürdürmeye çalışmaktır.
Elbette ki yürünen yolda eksikler ve hatalar olabilir, ama erdem bunları fark edip düzeltmeye çalışarak arkamızdan gelenlere temiz ve şanlı bir miras bırakmaktır.
Kendi başarısızlığı, çaresizliği ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybeden kişiler belki normale döner diye önerelim:
NEZAKET, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir lisandır."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından, "Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesi ve sevk edilme şekli. Yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK'ye sevk edilir ve genelde tedbirli sevke edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Bu seferde tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma durumu var nasıl olsa PFDK'ye verdik en alttan bir ceza verelim, onu da 1 maça indirelim, durumu kurtaralımı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu da TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Daha önce ciddi cezalar olmuştur. Söz konusu ezeli rakibimiz olunca Büyükekşi federasyonun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar. Takımı tebrik ediyorum. çok ciddi bir psikolojik viraj dönüldü." ifadelerini kullanmıştı.
Baki, bir gazetecinin Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını hatırlatması üzerine ise, "Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik." yorumunda bulunmuştu.
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