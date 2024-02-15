Galatasaray yönetiminden Avrupa'da tur için dev prim

Galatasaray'da yönetim, Sparta Prag eşleşmesinde turun geçilmesi halinde takıma dağıtılacak primi belirledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetiminden Avrupa'da tur için dev prim
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15 Şubat 2024 07:51
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Avrupa kupalarında başarı hedeflenen dönemde Sparta Prag ile oynanacak maç öncesi yönetimden flaş bir hamle geldi.

DEV PRİM BELLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda kurmaylar, Sparta Prag eşleşmesinde tur atlanması halinde takıma dağıtılacak dev primi belirledi. Sarı-kırmızılıların, Sparta Prag karşısında turun geçilmesi halinde toplamda 500 bin euro takıma dağıtacağı öğrenildi.

Haberde; Başkan Dursun Özbek'in özellikle Avrupa'da başarıyı çok önemsediği bildirildi.

Bu akşam (15 Şubat Perşembe) saat 20.45'te evinde Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Galatasaray, rövanş maçına 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Prag'da çıkacak.



 
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