18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
14:30
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
14:00
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
14:00
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
14:00
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
14:30
18 Ekim
QPR-Millwall
14:30
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
13:30
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
13:30
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
14:30
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Galatasaray yönetiminden 40 milyon euroluk operasyon!

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, mağazacılık ve sponsorluklarda da rekorlar kırdı. Dursun Özbek liderliğindeki sarı-kırmızılılar, Avrupa gelirleri ile bütçeyi dengeledi ve büyük bir ödeme gerçekleştirerek UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderdi.

calendar 18 Ekim 2025 11:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray yönetiminden 40 milyon euroluk operasyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro'luk (1.1 milyar TL) ilk ödemeyi alan Galatasaray'a Liverpool zaferinin ödülü de 2.1 milyon Euro (102.8 milyon TL) galibiyet bonusu oldu.

Mağazacılıkta rekor satışlar yapan, sponsorluk gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde tam 40 milyon Euro (1.9 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.

FUTBOLCULARIN MAAŞI YATIRILDI

Futbolcu maaşlarını zamanında hesaplara yatıran yönetim, ayrıca bonservis taksitlerini de geciktirmeden gönderdi.

YÖNETİMDEN DEV OPERASYON

40 milyon Euro'luk operasyona imza atan Galatasaray'ı UEFA'dan gelen 23 milyon Euro (1.1 milyar TL) rahatlattı.

BORÇSUZLUK KAĞIDI VERİLDİ

UEFA'ya sorunsuz şekilde 'borçsuzluk kağıdını' veren sarı-kırmızılı kulüp, gelir-gider dengesini de sağladı.

OKAN BURUK VE OYUNCULARA DESTEK

Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'ı sık sık ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara desteğini gösteriyor. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
