Galatasaray yönetiminden 40 milyon euroluk operasyon!

UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro'luk (1.1 milyar TL) ilk ödemeyi alan Galatasaray'a Liverpool zaferinin ödülü de 2.1 milyon Euro (102.8 milyon TL) galibiyet bonusu oldu.
Mağazacılıkta rekor satışlar yapan, sponsorluk gelirlerini artıran sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde tam 40 milyon Euro (1.9 milyar TL) ödeme gerçekleştirdi.
FUTBOLCULARIN MAAŞI YATIRILDI
Futbolcu maaşlarını zamanında hesaplara yatıran yönetim, ayrıca bonservis taksitlerini de geciktirmeden gönderdi.
YÖNETİMDEN DEV OPERASYON
40 milyon Euro'luk operasyona imza atan Galatasaray'ı UEFA'dan gelen 23 milyon Euro (1.1 milyar TL) rahatlattı.
BORÇSUZLUK KAĞIDI VERİLDİ
UEFA'ya sorunsuz şekilde 'borçsuzluk kağıdını' veren sarı-kırmızılı kulüp, gelir-gider dengesini de sağladı.
OKAN BURUK VE OYUNCULARA DESTEK
Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'ı sık sık ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara desteğini gösteriyor.
