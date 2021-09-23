Galatasaray yönetiminde bir istifa

Galatasaray Kulübü'nde Sportif A.Ş. üyesi olan bir isim istifa etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray yönetiminde bir istifa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2021 21:12
Galatasaray yönetiminde, Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm, görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz." denildi.

İstifa eden Ali Gücüm, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız." açıklamasını yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.