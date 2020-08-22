Türk futbolu ve kulüpler açısından 4 Ağustos 2020 tarihi önemliydi. Çünkü TFF, Süper Lig kulüplerinin yeni sezondaki harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray 429 milyon TL ile en fazla eli ve cebi güçlü olan kulüp durumundaydı. Ancak bu tabloya rağmen transfer gelişmelerine bakıldığında sarı-kırmızılı yönetimin istediği hamleleri yaptığını ancak sonuca ulaşamadığını görüyoruz. Örnekleri ortada! Mert Hakan Yandaş, Kaan Ayhan ve son olarak Bernard Mensah. Sarı-kırmızılılar bir anlamda elinde olan üç ismi de kaçırdı.



Parayı yatıramadı



Sivasspor ile mukavelesi biten Mert Hakan Yandaş'la aylar önce anlaşılmış ancak orta saha oyuncusu F.Bahçe ile imza attı. Cengiz yönetimi, oyuncunun parayı tercih ettiğini belirtirken Yandaş da verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Fortuna Düsseldorf'ta ter döken ve 2,5 milyon avro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan ile her konuda anlaşma sağlandı ancak ödenmesi gereken bonservis ücreti zamanında ödenmediği için millî oyuncu İtalyan ekibi Sassoulo'ya transfer oldu.



Boştaki isimleri aldı



Ve son olarak Mensah konusu...



Kayserisporlu futbolcu gönlünün G.Saray'dan yana olduğunu belirtti ancak son sözü söyleyen Beşiktaş oldu. Yönetim, istediklerini alamadığı gibi Belhanda ve Babel'e indirimi kabul ettiremedi. Yüksek maliyetli Falcao'yu elden çıkarmak istedi, olmadı. Babel ve Diagne'yi satış listesine koydu ama 'alıcı' yok. Mustafa Cengiz yönetiminin bu süreçteki başarısı boşta olan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar ile anlaşmaktı.



