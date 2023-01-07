Galatasaray yönetimi tam kadro Kadıköy'e!

Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı taraftarların yer almayacağı Fenerbahçe deplasmanına tam kadro gidecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yönetimi tam kadro Kadıköy'e!
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07 Ocak 2023 14:01
8 Ocak Pazar günü Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Sarı kırmızılı yönetimin Kadıköy'e gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Dursun Özbek ve ekibi derbi öncesi kararını verdi.

Özbek ve yöneticiler tam kadro protokol tribününde oturup Okan Buruk ve oyuncularını bu zorlu maçta yalnız bırakmayacak.

DEPLASMAN TARAFTARI YOK

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman yasağı uygulanacak. Konuk sarı kırmızılı takımın taraftarı statta yer almayacak. 

 
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