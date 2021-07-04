Galatasaray Yönetimi'nden 20 milyon €'luk kasa kolaylığı

Yeni yönetimden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açtırdı. Burak Elmas yönetimi göreve başlar başlamaz mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski teknik direktör Igor Tudor'a olan borçlar yüzünden ilk etapta 800 bin Euro'luk ceza ödendi ve transfer tahtası açıldı.



Geçen sezondan kalan oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler kısa süre içinde yapıldı. Toplamda yeni yönetimin 20 milyon € (206 milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi.



Sarı kırmızılılar acil ödemeleri yaparken, yönetimden bası isimlerin de kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi. Yönetim şimdi transfer için net adımlar atmaya hazırlanıyor.



