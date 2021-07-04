Galatasaray Yönetimi'nden 20 milyon €'luk kasa kolaylığı

Galatasaray'da yeni yönetim mali sorunları bir bir çözmeye devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Yönetimi'nden 20 milyon €'luk kasa kolaylığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 11:19
Yeni yönetimden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açtırdı. Burak Elmas yönetimi göreve başlar başlamaz mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski teknik direktör Igor Tudor'a olan borçlar yüzünden ilk etapta 800 bin Euro'luk ceza ödendi ve transfer tahtası açıldı.

Geçen sezondan kalan oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler kısa süre içinde yapıldı. Toplamda yeni yönetimin 20 milyon € (206 milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi.

Sarı kırmızılılar acil ödemeleri yaparken, yönetimden bası isimlerin de kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi. Yönetim şimdi transfer için net adımlar atmaya hazırlanıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.