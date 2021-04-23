Galatasaray Yönetimi: 'Marcao'yu Fatih hoca sattırmadı'

Galatasaray'da Marca pişmanlığı yaşanıyor! Sezon başında Marcao için İtalya Serie A takımlarından Roma'dan 15 milyon euroluk teklif alan Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in vetosunun ardından Brezilyalı futbolcuyu satmaktan son anda vazgeçmişti.
Aradan yaklaşık 9 ay geçti ve Marcao konusu bir kez daha masaya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan büyük krizin ardından Marcao konusunda Fatih Terim'e tepki geldi. Galatasara Yönetimi, "Fatih hoca hangi transferi istediyse yaptık, sezon başında Marcao için 15 milyon euroluk bir teklif geldi, kulübün ekonomik durumunu çözebilmek için iyi rakamlardı ancak Fatih hoca istemediği için satışı gerçekleştirmedik" diyerek bombayı bir kez daha Fatih Terim'in kucağına bıraktı.
Marcao'nun kısa bir süre içerisinde 15 milyon euroluk bonservis bedeli değerine bir daha ulaşamayağı konusunda fikir birliği eden sarı-kırmızılı yönetim, daha önce birçok transfer sürecinde olduğu gibi Marcao'nun transfer sürecinde de Fatih Terim ile ters düştü.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in Marcao'yu 15 milyon euroya Roma'ya sattırmadığını savunsa da Fatih Terim'in 24 Eylül'de oynanan Hajduk Split maçının ardından Marcao ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlamak da fayda var;
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
15 MİLYON EURO AZ...
YÖNETİM İSTERSE BİZ DE PAYLAŞIRIZ
"Marcao aldığımızdan beri gelişen, müthiş bir sol ayağı olan, iyi profesyonel. O rakamların az olduğunu düşünüyorum Marcao'ya, her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Sayın yönetimimiz Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse, onu paylaşırız. Birçok isteyeni olmuştu ama her şey kolay değil öyle. Gitmeler, gelmeler bu kadar çok ses getirmemeli, bunlar artık çok doğal. 5 sene mukavele yapıyorsunuz, oyuncu 1 sene sonra gitmek istiyorum diyor, o zaman gidişler, gelişler doğal. Onun gibi genç, yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah."
Aradan yaklaşık 9 ay geçti ve Marcao konusu bir kez daha masaya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan büyük krizin ardından Marcao konusunda Fatih Terim'e tepki geldi. Galatasara Yönetimi, "Fatih hoca hangi transferi istediyse yaptık, sezon başında Marcao için 15 milyon euroluk bir teklif geldi, kulübün ekonomik durumunu çözebilmek için iyi rakamlardı ancak Fatih hoca istemediği için satışı gerçekleştirmedik" diyerek bombayı bir kez daha Fatih Terim'in kucağına bıraktı.
Marcao'nun kısa bir süre içerisinde 15 milyon euroluk bonservis bedeli değerine bir daha ulaşamayağı konusunda fikir birliği eden sarı-kırmızılı yönetim, daha önce birçok transfer sürecinde olduğu gibi Marcao'nun transfer sürecinde de Fatih Terim ile ters düştü.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in Marcao'yu 15 milyon euroya Roma'ya sattırmadığını savunsa da Fatih Terim'in 24 Eylül'de oynanan Hajduk Split maçının ardından Marcao ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlamak da fayda var;
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
15 MİLYON EURO AZ...
YÖNETİM İSTERSE BİZ DE PAYLAŞIRIZ
"Marcao aldığımızdan beri gelişen, müthiş bir sol ayağı olan, iyi profesyonel. O rakamların az olduğunu düşünüyorum Marcao'ya, her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Sayın yönetimimiz Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse, onu paylaşırız. Birçok isteyeni olmuştu ama her şey kolay değil öyle. Gitmeler, gelmeler bu kadar çok ses getirmemeli, bunlar artık çok doğal. 5 sene mukavele yapıyorsunuz, oyuncu 1 sene sonra gitmek istiyorum diyor, o zaman gidişler, gelişler doğal. Onun gibi genç, yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah."
Gelecek sezon nerede oynayacaklar?
🔹Ozan Tufan
🔹Radamel Falcao
🔹Altay Bayındır
🔹Salih Uçan
🔹Atilla Szalai
🔹Boupuendza
🔹Samatta
🔹Uğurcan Çakır
🔹Edin Visca
🔹Marcao
🔹Ghezzal
🔹Diego Perotti
🔹 Mbaye Diagne
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— Sporx (@sporx) April 12, 2021