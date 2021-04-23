Galatasaray Yönetimi: 'Marcao'yu Fatih hoca sattırmadı'

Gelecek sezon nerede oynayacaklar?



🔹Ozan Tufan

🔹Radamel Falcao

🔹Altay Bayındır

🔹Salih Uçan

🔹Atilla Szalai

🔹Boupuendza

🔹Samatta

🔹Uğurcan Çakır

🔹Edin Visca

🔹Marcao

🔹Ghezzal

🔹Diego Perotti

🔹 Mbaye Diagne



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— Sporx (@sporx) April 12, 2021

Galatasaray'da Marca pişmanlığı yaşanıyor! Sezon başında Marcao için İtalya Serie A takımlarından Roma'dan 15 milyon euroluk teklif alan Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in vetosunun ardından Brezilyalı futbolcuyu satmaktan son anda vazgeçmişti.Aradan yaklaşık 9 ay geçti ve Marcao konusu bir kez daha masaya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan büyük krizin ardından Marcao konusunda Fatih Terim'e tepki geldi. Galatasara Yönetimi," diyerek bombayı bir kez daha Fatih Terim'in kucağına bıraktı.Marcao'nun kısa bir süre içerisinde 15 milyon euroluk bonservis bedeli değerine bir daha ulaşamayağı konusunda fikir birliği eden sarı-kırmızılı yönetim, daha önce birçok transfer sürecinde olduğu gibi Marcao'nun transfer sürecinde de Fatih Terim ile ters düştü.Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in Marcao'yu 15 milyon euroya Roma'ya sattırmadığını savunsa da Fatih Terim'in 24 Eylül'de oynanan Hajduk Split maçının ardından Marcao ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlamak da fayda var;