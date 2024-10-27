Galatasaray yine kampa girmeyecek

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi yine aynı rutinini gerçekleştirecek.
Okan Buruk döneminde İstanbul'da oynadığı karşılaşmalar öncesinde hiç kampa girmeyen Galatasaray, derbiye de aynı şekilde hazırlanacak.
Beşiktaş'a maçı için bugün yapılacak son taktik çalışmanın ardından evlerine gidecek futbolcular, kampa girmeden dev maçı bekleyecek ve pazartesi sabah Florya'da toplanacak.
Okan Buruk döneminde İstanbul'da oynadığı karşılaşmalar öncesinde hiç kampa girmeyen Galatasaray, derbiye de aynı şekilde hazırlanacak.
Beşiktaş'a maçı için bugün yapılacak son taktik çalışmanın ardından evlerine gidecek futbolcular, kampa girmeden dev maçı bekleyecek ve pazartesi sabah Florya'da toplanacak.