Galatasaray yine kampa girmeyecek

Okan Buruk döneminde İstanbul'da oynadığı karşılaşmalar öncesinde hiç kampa girmeyen Galatasaray, derbiye de aynı şekilde hazırlanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yine kampa girmeyecek
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27 Ekim 2024 12:59
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi yine aynı rutinini gerçekleştirecek.

Okan Buruk döneminde İstanbul'da oynadığı karşılaşmalar öncesinde hiç kampa girmeyen Galatasaray, derbiye de aynı şekilde hazırlanacak.

Beşiktaş'a maçı için bugün yapılacak son taktik çalışmanın ardından evlerine gidecek futbolcular, kampa girmeden dev maçı bekleyecek ve pazartesi sabah Florya'da toplanacak. 

 
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