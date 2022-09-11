Galatasaray yine geriden geldi ve kazandı!

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek kazanmayı bildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray yine geriden geldi ve kazandı!
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11 Eylül 2022 23:22
Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek maç kazandı.

Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti.

Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 25. haftasında alan sarı-kırmızılılar, sonraki 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı

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