Galatasaray yine geriden geldi ve kazandı!

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek maç kazandı.
Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra yendi
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti.
Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 25. haftasında alan sarı-kırmızılılar, sonraki 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı
Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra yendi
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti.
Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 25. haftasında alan sarı-kırmızılılar, sonraki 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı
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