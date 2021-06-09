Galatasaray yine Diagne'ye sarıldı

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'de...



Sarı-kırmızılı takımda, Mustafa Muhammed olimpiyatlarda olacak ve Falcao'nun ise sağlıklı şekilde kadroda olup olmayacağı belirsiz. Halil için de herhangi bir girişim olmadı.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesindeki santrforunun Diagne'nin olması bekleniyor.



