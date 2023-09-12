Galatasaray yıldız isimle imzalıyor!

Milli arayı fırsat bilen Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadroya katılan isimler takıma alışmaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerle yakından ilgileniyor.
Cimbom, bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti.
Aslan, Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın da bonservisleri alındı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düştü.
Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Cimbom, kurduğu kadro ile iddialı bir konumda.
Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu korumak için iç transfer harekatına geçti. Yönetim, geçtiğimiz sezon performansı ile dikkat çeken birçok yıldız isim ile sözleşme yenilemek istiyor.
BOEY İLE NİKAH TAZELENECEK!
Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un sözleşmesini uzatacak. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, sarı-kırmızılı ekip Boey ile 2027 yılına kadar sözleşme yenilemek için görüşmelere başlayacak.
Yapılacak olan sözleşmede Boey'in kazancında iyileştirme bekleniyor. Boey bu sezon toplamda 9 karşılaşmada forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerin tamamında 90 dakika forma giydi. Boey'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Yıldız oyuncunun bonservis değeri 16 milyon euro. Boey ile özellikle İngiliz ve İtalyan kulüpleri ilgileniyordu.
Cimbom, bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti.
Aslan, Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın da bonservisleri alındı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düştü.
Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Cimbom, kurduğu kadro ile iddialı bir konumda.
Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu korumak için iç transfer harekatına geçti. Yönetim, geçtiğimiz sezon performansı ile dikkat çeken birçok yıldız isim ile sözleşme yenilemek istiyor.
BOEY İLE NİKAH TAZELENECEK!
Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un sözleşmesini uzatacak. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre, sarı-kırmızılı ekip Boey ile 2027 yılına kadar sözleşme yenilemek için görüşmelere başlayacak.
Yapılacak olan sözleşmede Boey'in kazancında iyileştirme bekleniyor. Boey bu sezon toplamda 9 karşılaşmada forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerin tamamında 90 dakika forma giydi. Boey'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Yıldız oyuncunun bonservis değeri 16 milyon euro. Boey ile özellikle İngiliz ve İtalyan kulüpleri ilgileniyordu.