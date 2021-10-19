Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
Galatasaray, Yeşilyurt'u 3-1'le geçti!
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u konuk etti.
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19 Ekim 2021 20:49
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