Galatasaray, Yeşilyurt'a set vermedi!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Yeşilyurt'a set vermedi!
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30 Ocak 2022 16:53
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Yeşilyurt ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Planinsec, Caratasu (Bihter Dumanoğlu, Vasilantonaki, Gamze Kılıç, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak, Zeynep Demirel)

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Kelsey, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa (Duru Aksu, Ceren Yılmaz, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Tuana Köse)

Setler: 25-17, 25-12, 25-21

Süre: 72 dakika (24,21,27)

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