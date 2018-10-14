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Galatasaray, 'Yerli Üretim' kullanıyor!

Galatasaray'ın yerli isimleri 8 gol atarak hücuma büyük katkı yaparken Beşiktaş'ta sadece Gökhan Gönül gol atabildi. Fenerbahçe'de ise yerli oyuncuların adı yok.

Galatasaray, 'Yerli Üretim' kullanıyor!
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14 Ekim 2018 11:53
Sezon başında forvet transferi yapamayan Galatasaray'da herkes golcü kesildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzon'un (17) ardından en çok gol atan (16) üçüncü takım olurken bu gollerin yarısına yerli isimler adını yazdırdı. Galatasaray'da Eren 3, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan da 1 gol atmaşı başardı.

YABANCILAR GÖZDE

Beşıktaş ile Fenerbahçe yabancı sınırının düşürülmesine destek vermesine, Galatasaray'ın ise karşı çıkmasına karşın yerli isimlerinden en büyük katkıyı alan takım sarı-kırmızılılar oldu.

Orta saha ve hücum hattının neredeyse tamamını yabancılardan oluşturan Beşiktaş'ın Türk futbolcuları sadece Gökhan Gönül'le sonuca gitti.

FENERBAHÇE AÇILAMADI

Deneyımli oyuncu BB Erzurumspor deplasmanında 3-1 kazanılan karşılaşmada rakip fileleri havalandırmıştı. Bununla birlikte Fenerbahçe'de durum daha da vahim...

Bu sezon büyük bir düşüş yaşayan ve 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda, şu ana kadar hiçbir yerli futbolcu ilk 8 haftada gol atma başarısı göstermedi.



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