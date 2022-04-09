Galatasaray yenilmezse Kadıköy'de bir ilki başaracak

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 2 sezondur üst üste Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle dönen Sarı-Kırmızılılar yarın bir kez daha kazanırsa, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Haber; Fanatik
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Galatasaray yenilmezse Kadıköy'de bir ilki başaracak
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09 Nisan 2022 10:58
Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasreti, son dönemde yerini yenilmezlik serisine bıraktı. Galatasaray , yarın akşam oynayacağı mücadeleyi de kazanması halinde, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Süper Lig 'de son 4 sezondur Fenerbahçe 'ye Kadıköy'de mağlup olmayan Cim Bom, son iki sezondur Ülker Stadı'ndan galibiyetle ayrılıyor. 33 yıl sonra Kadıköy'de 2'de 2 yapan Galatasaray, bu haftaki maçı da kazanırsa lig tarihinde Fenerbahçe'yi kendi evinde üst üste 3 defa yenen ilk takım olacak. Ligde şu ana kadar sahasında 73 farklı takımla karşı karşıya gelen Sarı- Lacivertliler'in hiçbir ekibe karşı 3 sezon üst üste yenilgisi bulunmuyor.

En son 20 Kasım 2016'da

Galatasaray, Kadıköy'de son olarak 20 Kasım 2016'daki maçta 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Sonraki iki derbi berabere sonuçlanırken, son iki maçta yüzü gülen taraf Galatasaray'dı. Geçen sezonki karşılaşmayı Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

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