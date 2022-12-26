Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü!

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2022 00:14
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Ligde son mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonraki karşılaşmalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Son olarak İstanbulspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, kazandığı son 4 maçta 13 gol atarken sadece 2 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ