Galatasaray, yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yenerek tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.
Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.
Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.