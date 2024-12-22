Galatasaray, yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı
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22 Aralık 2024 19:05
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yenerek tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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