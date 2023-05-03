Galatasaray yenileniyor

Okan Buruk, Başakşehir karşısına yeni bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray yenileniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2023 10:23
Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki en kritik sınavlarından birisini Başakşehir karşısında verecek. Son maçlarda kadrosunu oturtan ve aynı 11'le sahaya çıkan Okan Buruk, Beşiktaş karşısındaki futboldan memnun kalmadı.

Başakşehir karşısında nokta atışı değişiklikler yapacak. Özellikle yerli statüsünde oynayabildiği için görev verilen Adekugbe yedeğe çekilecek.

Ayrıca son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Mertens ve Sergio Oliveira'nın da yedek kalması bekleniyor. İdmanlarda, Oliveira'nın yerine Berkan ya da Midtsjö, Mertens'in yerine ise Zaniolo'yu deneyecek.

OKAN BURUK: MAYISLAR BİZİMDİR

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, "Taraftarımız merak etmesinler, elimizden geleni yapacağız. Bu senenin şampiyonu, inşallah Galatasaray olacak" diyen teknik direktör Okan Buruk'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın" ifadelerini kullandı ve takımına ne kadar güvendiğini bir kez daha ortaya koydu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery