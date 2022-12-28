Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.



Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.



- Son 4 maçını kazandı



Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.



Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.



Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.



- Takımda 5 eksik



Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 5 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.



Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.





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