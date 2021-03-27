Galatasaray, Patrick van Aanholt ile anlaşmaya yakın...



Gelecek sezon için aldığı istihbaratın van Aanholt olduğunu belirten Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini söyledi.



1 MİLYON 750 BİN EURO MAAŞ...



Geçen sezonun devre arasında Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi ile yollar ayrılacak. Galatasaray, Uruguaylı oyuncunun bonservisini almayacak. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Hollandalı sol beke 1 milyon 750 bin Euro teklif edildi.



BABEL, G.SARAY'A DAVET ETTİ



Ryan Babel de Hollanda milli takımından takım arkadaşı Patrick van Aanholt'u Galatasaray'a davet edip, sosyal medya hesabından 'Come to Galatasaray' yorumunu yapmıştı.



1990 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Patrick van Aanholt, kariyerine Den Bosch altyapısında başladı. PSV U-17 ve Chelsea U-18 takımlarında da forma giyen başarılı sol bek Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Vitesse, Sunderland gibi takımlarda da forma giydi.



Van Aanholt, uzun süre Chelsea'da yer aldı fakat sık sık kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.



