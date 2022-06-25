Galatasaray, yeni sezonu açıyor!

Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, yeni sezonu açıyor!
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25 Haziran 2022 17:10
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.

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