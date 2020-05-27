GÜNDEMDEKİ İSİM CENK ÖZKAÇAR

FATİH TERİM DE ONAY VERDİ!

TRABZONSPOR DA İSTİYOR!

ALTAY'DAN AÇIKLAMA VAR!

Gelecek sezon kadrosuna Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen ve Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'a imza attırmayı planlayan Galatasaray, bu kez bir genç oyuncuyu gündemine aldı. Marcao ve Christian Luyindama için gelebilecek iyi teklifleri değerlendirmeyi düşünen Galatasaray, yeni bir Ozan Kabak yaratmak için harekete geçti.Sarı-kırmızılılar, TFF. 1 Lig takımlarından Altay'da forma giyen Cenk Özkacar'ı transfer gündemine aldı. Fatih Terim, 19 yaşındaki sol ayaklı futbolcuyla ilgili kasetleri izleyip, raporları incelemesinin ardından bu transfere onay verdi.Sezonun sona ermesinin ardından Altay'la bir yıl sözleşmesi daha olan Cenk Özkacar içi görüşmelere başlama kararı alındı. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Cenk Özkaçar için sarı-kırmızılıların hızlı davranıp transferi bir an evvel bitirmek istediği ortaya çıktı.Altay'ın profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, Cenk Özkacar ile ilgili yaptığı açıklamada "Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı çok mutlu. Cenk için gelen teklifler olsa da bunu sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.