Galatasaray yeni kondisyonerine kavuşuyor. Alberto Bartali'nin ayrılığı sonrası yerine gelecek isim belli oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaştığı açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Piri, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde tecrübeli hocayla çalışmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaştığı açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Piri, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde tecrübeli hocayla çalışmıştı.