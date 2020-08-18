Galatasaray yeni kondisyonerine kavuşuyor

Galatasaray'da Bartali sonrası kondisyonerlik görevini üstlenecek isim belli oldu.

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Galatasaray yeni kondisyonerine kavuşuyor
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18 Ağustos 2020 12:14
Galatasaray yeni kondisyonerine kavuşuyor. Alberto Bartali'nin ayrılığı sonrası yerine gelecek isim belli oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın ünlü kondisyoner Scott Piri ile anlaştığı açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Piri, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde tecrübeli hocayla çalışmıştı.



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