Galatasaray yeni kalecisini buldu! Okan Buruk bizzat izleyecek!

Bir yandan Süper Lig bir yandan da Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Gelecek adına yatırımlarını sürdürmeyi planlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Muslera'nın ilerleyen yaşını düşünen ve kaleyi uzun yıllar koruyacak bir isim arayışında olan Cimbom, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
KOLOMBİYALI KALECİYE KANCA
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Buruk, Kolombiya'da Higuita ve Cordoba'nın varisi olarak görülen Kevin Mier'i listesine dahil etti.
Buruk, Uruguay-Kolombiya maçında 23 yaşındaki file bekçisini izleyecek ve beğenmesi halinde oyuncunun transferi için harekete geçilecek. Atletico Nacional formasını giyen Kolombiyalı eldiven istikrarıyla dikkat çekiyor. Kevin Mier, 2023 yılında 39 maçta kalesini korudu.
Güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Mier'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
1,90 cm boyundaki kaleci kariyerinde Atletico Nacional, Valledupar ve Santa Fe formalarını giydi. 23 yaşındaki eldiven, Kolombiya U20 takımında 14 maçta görev aldı.
KEVIN MIER KİMDİR?
Kevin Mier, 18 Mayıs 2000 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. 1,90 cm boyundaki kaleci sağ ayağını kullanmaktadır.
Gelecek adına yatırımlarını sürdürmeyi planlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Muslera'nın ilerleyen yaşını düşünen ve kaleyi uzun yıllar koruyacak bir isim arayışında olan Cimbom, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
KOLOMBİYALI KALECİYE KANCA
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Buruk, Kolombiya'da Higuita ve Cordoba'nın varisi olarak görülen Kevin Mier'i listesine dahil etti.
Buruk, Uruguay-Kolombiya maçında 23 yaşındaki file bekçisini izleyecek ve beğenmesi halinde oyuncunun transferi için harekete geçilecek. Atletico Nacional formasını giyen Kolombiyalı eldiven istikrarıyla dikkat çekiyor. Kevin Mier, 2023 yılında 39 maçta kalesini korudu.
Güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan Mier'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
1,90 cm boyundaki kaleci kariyerinde Atletico Nacional, Valledupar ve Santa Fe formalarını giydi. 23 yaşındaki eldiven, Kolombiya U20 takımında 14 maçta görev aldı.
KEVIN MIER KİMDİR?
Kevin Mier, 18 Mayıs 2000 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. 1,90 cm boyundaki kaleci sağ ayağını kullanmaktadır.