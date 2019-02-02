Galatasaray yeni kadrosu ile korku salıyor

Sıkıntılı bir ilk yarıyı geride bıraktıktan sonra ikinci devreye 2'de 2 ile giren Galatasaray ara transferin de şampiyonu oldu. Sarı- Kırmızılılar yeni kadrosuyla korku salıyor.Forvette büyük bir kriz yaşayan Cimbom artık Diagne ve Mitroglou gibi iki önemli forvete sahip... Sarı-Kırmızılılar sadece hücumu değil savunmasını da çok güçlendirdi.Hücum hattı ve savunmasını 4 önemli yıldızla takviye eden Sarı-Kırmızılılar çok alternatifli bir kadroya sahip oldu. Cimbom gözünü hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa dikti.A.Gücü ve Göztepe maçlarında tam not alan yeni transfer Marcao'nun yanına Luyindama'nın da gelmesiyle defansın ortasında sorun kalmadı. Yapılan transfer hamleleri kadro derinliğini de artırdı.Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde olan Cimbom yenilenmiş kadrosuyla hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa göz dikti. Taraftarlar da yönetime bu kez tepki değil, alkışlarını gönderdi.