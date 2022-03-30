Galatasaray, yeni Duygun Yarsuvat'ını arıyor!

Mali, idari ve sportif yönden darboğazdan geçen Galatasaray'da kurtarıcı aranıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, yeni Duygun Yarsuvat'ını arıyor!
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30 Mart 2022 10:38
Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren Galatasaray'da çoğunluk aranmaksızın 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi kulisler çok hareketli.

Adaylığını resmen açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in, baskılara rağmen yarışa girmeyi düşünmediği öğrenildi. Kurmaylarıyla toplantılar yapan Eşref Hamamcıoğlu ve Abdurrahim Albayrak'ın durumu belirsiz.

YARSUVAT ÖRNEĞİ

Nabız yoklayan Ünal Aysal ise cuma günü aday olup olmayacağını duyuracak.

Mali, idari ve sportif yönden darboğazdan geçen kulübün yeni başkanının önünde çok zor bir süreç var. Bu yüzden yeni başkan; camiayı birleştirip kulübü mali olarak rahatlatacak çözümler ararken, sportif başarı için de ter dökecek.

Merhum Duygun Yarsuvat, benzer bir durumda Ekim 2014-Mayıs 2015 arası 210 gün görev yapmış, 2 kupa görürken camiayı rahatlatmıştı.

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