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Galatasaray, yeni başantrenörü açıkladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, yeni başantrenörü açıkladı!
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26 Temmuz 2018 19:43
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör Ertuğrul Erdoğan oldu.

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Galatasaray'da Oktay Mahmuti'nin görevine son verilmişti.

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